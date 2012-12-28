Все новости
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
На набережной в Липецке заметили лису
Общество
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
«В квартире ходим в куртках, дети болеют»
Общество
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
64-летнюю женщину сбил автомобиль на дороге Липецк-Грязи
Происшествия
У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
В России
63
сегодня, 10:05

В Ростовской области один человек погиб и четверо ранены в результате воздушной атаки

Несколько многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, также произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе - 4-летний ребенок. Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Позже он сообщил, что в одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается, — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

По его словам, за ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области — Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.

В Минобороны России сообщили, что за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ, в том числе 25 — над территорией Ростовской области.

Уточняется, что из-за атаки БПЛА ночью загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован.

В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей был развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание, — рассказал глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

По его словам, на внеочередном заседании КЧС было принято решение ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба; развернуть пункт временного размещения и питания для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых граждан. организовать прием заявлений пострадавших граждан; совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, организовать работы по закрытию теплового контура во всех пострадавших в результате падения БПЛА жилых помещениях в границах зоны чрезвычайной ситуации, — написал он в своем Телеграм-канале.

Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия.

Два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля.
беспилотники
атака
Ростов
0
0
0
0
0

