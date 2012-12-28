У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
В Ростовской области один человек погиб и четверо ранены в результате воздушной атаки
Несколько многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, также произошло возгорание на территории промышленного предприятия.
По его словам, за ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области — Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.
В Минобороны России сообщили, что за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ, в том числе 25 — над территорией Ростовской области.
Уточняется, что из-за атаки БПЛА ночью загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован.
В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей был развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание, — рассказал глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
По его словам, на внеочередном заседании КЧС было принято решение ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба; развернуть пункт временного размещения и питания для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых граждан. организовать прием заявлений пострадавших граждан; совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, организовать работы по закрытию теплового контура во всех пострадавших в результате падения БПЛА жилых помещениях в границах зоны чрезвычайной ситуации, — написал он в своем Телеграм-канале.
Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия.
Два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля.
