Авиаслужбы спасения в регионах могут остаться без вертолетов
Вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работы по поисково-спасательному обеспечению (ПСО) и авиационно-космическому поиску без повышения государственных тарифов, рассказали «Известиям» перевозчики.
В 2025 году торги по госконтрактам на ПСО с использованием вертолетов Ми-8 не находили участников в 13 регионах России: Абакане, Чите, Екатеринбурге, Благовещенске, Иркутске, Горно-Алтайске, Самаре, Челябинске, Перми, Кызыле, Новосибирске, Братске, Смоленске и др. Это следует из результатов закупок Госкорпорации по ОрВД за прошлый год. «Известия» ознакомились с этими данными.
Слишком низкие тарифы отбрасывают экономику ПСО ниже рентабельности, из-за чего авиапредприятия не могут поддерживать техническое состояние вертолетов и их летную годность, что сказывается на безопасности полетов, рассказали «Известиям» три источника в авиакомпаниях.
По информации авиакомпании «Конверс Авиа», чтобы вписаться в бюджет закупок по ПСО, авиакомпании используют морально устаревшие Ми-8Т, которым по 30-40 лет. Если же работать на более современных и мощных Ми-8МТВ/АМТ, взятых в лизинг, то стоимость летного часа увеличится в 1,5-2 раза.
По данным авиакомпании Gelix Airlines, чтобы сделать работу рентабельной необходимо поднять тарифы минимум на 75%.
Как рассказали в Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ), вопрос о низких тарифах ГК по ОрВД и связанных с ними проблемах неоднократно обсуждался в Росавиации.
В пресс-службе федерального агентства сказали «Известиям», что тарифы были проиндексированы и при необходимости могут поменяться вновь, однако перевозчики не хотят объяснять, на что им нужны деньги.
