В Новосибирске ФАС выявила признаки сговора при закупке квартир для детей-сирот
В действиях организатора торгов содержатся признаки сговора с конкретным поставщиком.
Территориальное управление усматривает в действиях хозяйствующих субъектов признаки заключения и реализации на территории Новосибирска антиконкурентных соглашений, при которых закупки проводились в интересах конкретных поставщиков, — отмечается в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что заказчик определил критерии закупаемых квартир, которые не позволили принять участие в торгах другим участникам указанного рынка.
Новосибирское УФАС России возбудило ряд дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении организатора торгов – Департамента по социальной политике мэрии г. Новосибирска и подрядчиков – ООО «Специализированный застройщик «Темпо», ООО «Специализированный застройщик «Магнолия» и двух индивидуальных предпринимателей.
В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.
