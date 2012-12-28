Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Читать все
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
46-летний липчанин перешёл по ссылке и лишился 125 000 рублей
Происшествия
В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком
Общество
«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор
Общество
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
Здоровье
Правительство Липецкой области не нашло желающих купить недострой в Подмосковье
Общество
Читать все
В мире
34
25 минут назад

Президент США вводит пошлины в 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Глава Белого дома Дональд Трамп 12 января заявил о введении пошлин в отношении стран, производящих торговлю с Ираном, — пишут «Известия».

«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все виды деятельности, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки», — написал он в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 12 января заявила, что Трамп не побоится использовать американскую военную силу против Ирана, если этого потребуют обстоятельства. Она подтвердила, что один из представителей иранского правительства вышел на контакт со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и выразил позицию, существенно отличающуюся по тону от публичных заявлений Тегерана.

Накануне глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что власти Израиля и США пытаются использовать беспорядки в Иране в своих целях, чтобы через дестабилизацию ситуации добиться того, чего не смогли сделать путем военных действий. Министр подчеркнул, что Тегеран не позволит террористическим формированиям, которых поддерживают извне, продолжать свою деятельность.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал иранцев выразить несогласие с противниками государственной политики. По его словам, подстрекатели могут разрушить всë общество.
США
Иран
пошлины
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить