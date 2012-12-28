Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
В мире
34
25 минут назад
Президент США вводит пошлины в 25% для сотрудничающих с Ираном стран
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.
«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все виды деятельности, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки», — написал он в соцсети Truth Social.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 12 января заявила, что Трамп не побоится использовать американскую военную силу против Ирана, если этого потребуют обстоятельства. Она подтвердила, что один из представителей иранского правительства вышел на контакт со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и выразил позицию, существенно отличающуюся по тону от публичных заявлений Тегерана.
Накануне глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что власти Израиля и США пытаются использовать беспорядки в Иране в своих целях, чтобы через дестабилизацию ситуации добиться того, чего не смогли сделать путем военных действий. Министр подчеркнул, что Тегеран не позволит террористическим формированиям, которых поддерживают извне, продолжать свою деятельность.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал иранцев выразить несогласие с противниками государственной политики. По его словам, подстрекатели могут разрушить всë общество.
0
0
0
0
0
Комментарии