Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
В России
2
17 минут назад
Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 летел на 500 метров ниже безопасного уровня
Обломки воздушного судна были обнаружены в лесистой местности примерно в 15 километрах от Тынды.
«То есть экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря. То есть тем самым самолет летел на более чем 500 м ниже, чем требовалось для безопасной посадки», — пояснил он.
При этом, по данным следователей, приоритетной версией катастрофы является столкновение воздушного судна с землей в управляемом полете. Также было установлено, что воздушное судно находилось в технически исправном состоянии, а метеоусловия в целом позволяли выполнить посадку. Однако сильный дождь и плотная облачность на высотах от 200 до 600 м лишили экипаж возможности визуально контролировать поверхность земли. В ходе снижения самолет задел верхушки деревьев на холме, после чего произошло возгорание, — передает РИА Новости.
Отмечается, что расследование уголовного дела по факту случившегося продолжается. На данный момент назначено более 330 судебных экспертиз, включая 131 судебно-медицинскую и 198 молекулярно-генетических. Следователи допросили свыше 100 человек, среди которых есть иностранные граждане и родственники погибших.
По завершению предварительного следствия действия экипажа будет дана окончательная юридическая оценка, — добавили в ведомстве.
Борт Ан-24 упал в Амурской области в 15 км от города Тынды 24 июля 2025 года. С самолетом была потеряна связь при выполнении рейса по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Позже его горящий фюзеляж нашли на земле в лесистой местности. Все пассажиры и члены экипажа погибли. 25 июля в церкви города Тынды прошла панихида по жертвам авиакатастрофы.
На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
0
0
0
0
0
Комментарии