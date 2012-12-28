Новые генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными

Исследования рекомендуют назначать пациентам с большой вероятностью появления на свет детей с наследственными заболеваниями.

Генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для россиян, которые хотят стать родителями, с 2026 года включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, — рассказала ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.«Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и/или на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями (носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, и носителям хромосомных аномалий). С 2026 года ПГТ-М и ПГТ-СП включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», -— пояснила она.Теперь при планировании беременности родители детей с выявленными генетическими заболеваниями в ходе проведения расширенного неонатального скрининга имеют возможность получить медицинскую помощь с использованием ПГТ-М и/или ПГТ-СП в рамках обязательного медицинского страхования, — уточнила эксперт.Российские власти намерены разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Ответственным за исполнение задачи назначен Минздрав. В течение 2026 года министерство должно подготовить предложения о постепенном расширении на это неонатального скрининга и представить доклад в правительство РФ.