Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
В новогодние каникулы двое липчан умерли от алкоголя
Общество
Читать все
52 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Липецка за праздники
Общество
35-летняя липчанка инвестировала в мошенников 861 356 рублей
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
За праздничную неделю заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%
Здоровье
Спасатели освободили опухший палец 12-летней девочки от кольца
Общество
По 70-90 детей обращались в травмпункт при областной больнице на зимних школьных каникулах
Здоровье
Один человек пострадал в пожарах на новогодних каникулах
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Огромное дерево упало накануне на улице Ленина
Происшествия
Читать все
В России
4
5 минут назад

Объем ввода торговых центров в российских регионах уменьшился на 71%

Это один из минимальных показателей за всю историю наблюдений за рынком.

Объем ввода торговых центров в регионах России сократился на 71%, — передает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Общий объем введенных торговых площадей в стране в 2025 году достиг почти 450 тысяч квадратных метров. Лидируют по этому показателю Москва и Санкт-Петербург.

Однако в других регионах наблюдалось замедление строительства: 94 тысячи квадратных метров против 324 тысяч годом ранее. Это является одним из минимальных показателей за всю историю наблюдений за рынком.

Падение обусловлено завершением ранее начатых проектов и переключением внимания застройщиков на небольшие объекты. Также повлияло подорожание строительных работ.
экономика
торговые центры
торговля
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить