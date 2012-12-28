В России
Объем ввода торговых центров в российских регионах уменьшился на 71%
Это один из минимальных показателей за всю историю наблюдений за рынком.
Общий объем введенных торговых площадей в стране в 2025 году достиг почти 450 тысяч квадратных метров. Лидируют по этому показателю Москва и Санкт-Петербург.
Однако в других регионах наблюдалось замедление строительства: 94 тысячи квадратных метров против 324 тысяч годом ранее. Это является одним из минимальных показателей за всю историю наблюдений за рынком.
Падение обусловлено завершением ранее начатых проектов и переключением внимания застройщиков на небольшие объекты. Также повлияло подорожание строительных работ.
