В России
18
сегодня, 15:23
При атаке дрона ВСУ на Брянскую область пострадал сотрудник теплосетей
Удар с помощью дрона был нанесен по служебному автомобилю.
«ВСУ атаковали FPV — дронами поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю «УАЗ фермер» Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы региона.
Он также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.
Был поврежден автомобиль марки УАЗ. На месте работают соответствующие службы, — передает Bfm.ru.
