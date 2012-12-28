Все новости
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
Представители застройщика ЖК «Турист-2» принесли в суд около 20 килограммов документов
Общество
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
Происшествия
«Билетик в кино» с незнакомкой обошёлся 37-летнему липчанину в 15 000 рублей
Происшествия
52 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Липецка за праздники
Общество
35-летняя липчанка инвестировала в мошенников 861 356 рублей
Происшествия
За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь
Здоровье
В Грязях 19-летняя девушка перевела мошенникам 455 000 рублей
Происшествия
В Задонском районе пострадали пассажиры въехавшего в столб «Фольксвагена»
Происшествия
По 70-90 детей обращались в травмпункт при областной больнице на зимних школьных каникулах
Здоровье
Один человек пострадал в пожарах на новогодних каникулах
Происшествия
В России
9 минут назад

Новак поручил увеличить мощности нефтепереработки

Русские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны расширить свои мощности для хранения выпущенного топлива и увеличить количество эстакад, которые используются для загрузки нефтепродуктов в железнодорожные и автомобильные цистерны.

На правительственном совещании в конце 2025 года было предложено расширить мощности хранения топлива на русских НПЗ. Вице-премьер Александр Новак поручил разработать соответствующие предложения. Оценку инициативы проведут Минэнерго и ФАС, — рассказали «Известиям» два источника, знакомые с протоколом совещания, которое состоялось в правительстве в конце 2025 года.

По словам одного из них, Минэнерго, Ростехнадзор, Минтранс и нефтяные компании должны проработать предложения по созданию «системы хранения необходимого объема запасов топлива, с указанием источников финансирования, а также мер по стимулированию создания такой системы». Итоги этой совместной работы они должны предоставить в кабмин до конца марта 2026 года.

Второй собеседник, знакомый с содержанием протокола, рассказал, что Александр Новак также поручил Минэнерго и ФАС проработать и представить в кабмин предложения по установлению обязанности нефтяных компаний отправлять на переработку не менее 40% от добываемых объемов нефти с поставкой на внутренний рынок топлива, произведенного из этого сырья.

Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) займутся оценкой данной инициативы, пытаясь сбалансировать интересы различных участников рынка и оптимизировать ресурсы на внутреннем рынке.

По словам, управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, запасы топлива в России можно оценить примерно в 2 млн т бензина и 3 млн т дизеля, что эквивалентно 2–3 неделям подстраховки потребления, однако значительная часть этих объемов находится вне площадок НПЗ — в логистике и нефтебазах. Непосредственно на заводах хранение существенно меньше, — отметил он.

По его мнению, вполне реалистично увеличить хранение на 0,5–1,5 млн т, что даст еще до недели покрытия спроса.
Комментарии

