9 минут назад
Новак поручил увеличить мощности нефтепереработки
Русские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны расширить свои мощности для хранения выпущенного топлива и увеличить количество эстакад, которые используются для загрузки нефтепродуктов в железнодорожные и автомобильные цистерны.
По словам одного из них, Минэнерго, Ростехнадзор, Минтранс и нефтяные компании должны проработать предложения по созданию «системы хранения необходимого объема запасов топлива, с указанием источников финансирования, а также мер по стимулированию создания такой системы». Итоги этой совместной работы они должны предоставить в кабмин до конца марта 2026 года.
Второй собеседник, знакомый с содержанием протокола, рассказал, что Александр Новак также поручил Минэнерго и ФАС проработать и представить в кабмин предложения по установлению обязанности нефтяных компаний отправлять на переработку не менее 40% от добываемых объемов нефти с поставкой на внутренний рынок топлива, произведенного из этого сырья.
Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) займутся оценкой данной инициативы, пытаясь сбалансировать интересы различных участников рынка и оптимизировать ресурсы на внутреннем рынке.
По словам, управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, запасы топлива в России можно оценить примерно в 2 млн т бензина и 3 млн т дизеля, что эквивалентно 2–3 неделям подстраховки потребления, однако значительная часть этих объемов находится вне площадок НПЗ — в логистике и нефтебазах. Непосредственно на заводах хранение существенно меньше, — отметил он.
По его мнению, вполне реалистично увеличить хранение на 0,5–1,5 млн т, что даст еще до недели покрытия спроса.
