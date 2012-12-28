Все новости
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
«Билетик в кино» с незнакомкой обошёлся 37-летнему липчанину в 15 000 рублей
Происшествия
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
Происшествия
За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь
Здоровье
Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Общество
Мальчик с ДЦП стал мастером спорта по легкой атлетике
Здоровье
В Грязях 19-летняя девушка перевела мошенникам 455 000 рублей
Происшествия
Один человек пострадал в пожарах на новогодних каникулах
Происшествия
Представители застройщика ЖК «Турист-2» принесли в суд около 20 килограммов документов
Общество
В Задонском районе пострадали пассажиры въехавшего в столб «Фольксвагена»
Происшествия
В России
48
56 минут назад

Кинотеатры приняли рекордное число посетителей в новогодние каникулы

Кассовые сборы российского кинопроката за праздничные дни с 1 по 11 января включительно составили более 10 миллиардов рублей, а самым прибыльным днем оказалось 2 января.

Результаты кинотеатральной «новогодней битвы» установили рекорд за всю историю наблюдений по кассовым сборам и по количеству зрителей, — сообщает РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Речь идет о периоде новогодних каникул, который благодаря одновременному выходу самых ярких новинок года традиционно становится самым кассовым за весь год.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, общая сумма валовых сборов от платного показа фильма по России составила 10 296 997 512 рублей за 11 выходных дней.

Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам «новогодней битвы» 2026 года впервые превысили 10 млрд рублей, — следует из данных ЕАИС. Годом ранее этот показатель был заметно ниже и составлял всего 6,9 млрд руб. Тогда же был установлен предыдущий рекорд по сборам. Для сравнения: в 2022 году, то есть до ухода голливудских киностудий из России, за сопоставимый период кинотеатры заработали всего 3,7 млрд рублей. А в 2020 году, до пандемии коронавируса, — 4,9 млрд рублей.

Рекордной оказалась и посещаемость кинотеатров в «новогоднюю битву». Всего на сеансы было продано 18,8 млн билетов. Годом ранее этот показатель был на уровне 14,6 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году, когда кинотеатры в новогодний период посетили 17,9 млн зрителей.

Средняя стоимость билетов в кино в период новогодних каникул достигла 533 рублей. Это значительно выше показателя 2025 года, когда в кино на новогодний фильм можно было сходить в среднем за 475 рублей. В 2024 году средняя цена билета была на уровне 386 рублей.

Абсолютным рекордсменом «новогодней битвы» 2026 года стала вторая часть «Чебурашки». По состоянию на 14:00 мск 11 января лента, прокат которой стартовал 1 января, заработала больше 4,8 млрд рублей, а билеты на ее просмотр купили более 9 млн зрителей. Для сравнения: первая часть «Чебурашки» в 2023 году за весь период проката на большом экране заработала 6,8 млрд рублей, а общая аудитория достигла 22 млн зрителей. Но тогда его активно показывали несколько месяцев, что нетипично для отрасли, где активный прокат обычно длится три-четыре недели. До сих пор это абсолютный рекорд за всю историю российского кинопроката.
кино
сборы
