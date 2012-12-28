Кинотеатры приняли рекордное число посетителей в новогодние каникулы

Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Кассовые сборы российского кинопроката за праздничные дни с 1 по 11 января включительно составили более 10 миллиардов рублей, а самым прибыльным днем оказалось 2 января.
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, общая сумма валовых сборов от платного показа фильма по России составила 10 296 997 512 рублей за 11 выходных дней.
Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам «новогодней битвы» 2026 года впервые превысили 10 млрд рублей, — следует из данных ЕАИС. Годом ранее этот показатель был заметно ниже и составлял всего 6,9 млрд руб. Тогда же был установлен предыдущий рекорд по сборам. Для сравнения: в 2022 году, то есть до ухода голливудских киностудий из России, за сопоставимый период кинотеатры заработали всего 3,7 млрд рублей. А в 2020 году, до пандемии коронавируса, — 4,9 млрд рублей.
Рекордной оказалась и посещаемость кинотеатров в «новогоднюю битву». Всего на сеансы было продано 18,8 млн билетов. Годом ранее этот показатель был на уровне 14,6 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году, когда кинотеатры в новогодний период посетили 17,9 млн зрителей.
Средняя стоимость билетов в кино в период новогодних каникул достигла 533 рублей. Это значительно выше показателя 2025 года, когда в кино на новогодний фильм можно было сходить в среднем за 475 рублей. В 2024 году средняя цена билета была на уровне 386 рублей.
Абсолютным рекордсменом «новогодней битвы» 2026 года стала вторая часть «Чебурашки». По состоянию на 14:00 мск 11 января лента, прокат которой стартовал 1 января, заработала больше 4,8 млрд рублей, а билеты на ее просмотр купили более 9 млн зрителей. Для сравнения: первая часть «Чебурашки» в 2023 году за весь период проката на большом экране заработала 6,8 млрд рублей, а общая аудитория достигла 22 млн зрителей. Но тогда его активно показывали несколько месяцев, что нетипично для отрасли, где активный прокат обычно длится три-четыре недели. До сих пор это абсолютный рекорд за всю историю российского кинопроката.
