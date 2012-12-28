Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
В Пермском крае задержали готовившего теракт на мосту мужчину
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Уточняется, что по адресу проживания задержанного обнаружили 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камеру, предназначавшуюся для наблюдения за железнодорожным мостом.
Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю завел уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Также решается вопрос о заведении дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
