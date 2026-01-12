Все новости
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке
Общество
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
В новогодние каникулы двое липчан умерли от алкоголя
Общество
Сегодня в Липецке: возвращаемся на любимую работу, лотерейные билеты и еда – самые бесполезные покупки в 2025-м
Общество
Крещенские морозы начнутся уже сегодня к вечеру
Погода в Липецке
По поножовщине в бане возбуждено уголовное дело
Происшествия
Машина горела на улице Стаханова
Происшествия
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
С начала года в области родились 150 детей
Общество
Желтый уровень отменили только утром
Общество
В России
33
52 минуты назад

В РФ подготовят предложения по добыче медуз в Азовском море и их переработке

Повышение солености Азовского моря привело к резкому росту популяции медуз, что негативно влияет на рыболовство и туризм.

Правительство России к 2030 году ожидает предложения по промышленному лову и дальнейшей переработке медуз в Азовском море. Соответствующий пункт есть в стратегии развития Приазовья, — передает ТАСС.

Доклад в кабмин РФ по итогам проработки этого вопроса должны в указанный срок представить Минобрнауки и Росрыболовство, — говорится в документе.

Как отмечается в стратегии, «высокая соленость, температура воды и ее более ранний прогрев в весенний период резко увеличивают эффективность развития» в Азовском море всех видов желетелого планктона. К ним относятся медузы, гребневики и некоторые другие организмы.

До этого заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаз Хусаинов заявил, что в РФ ведется разработка стратегического мастер-плана, направленного на развитие побережья Азовского моря. По его словам, одним из ключевых туристических проектов станет развитие Приморска в Запорожской области, который был включен в проект «Пять морей и озеро Байкал», — пишет «Газета.Ru».

Замминистра также отметил, что разработкой мастер-плана Азовского побережья занимается Единый институт пространственного планирования РФ.

В Росрыболовстве сообщали, что сокращения численности медуз в Азовском море можно добиться при снижении уровня солености воды. Мировая практика показывает, что не существует способа кардинально сократить численность желетелых организмов без существенной корректировки условий их обитания.

Тем мне менее, эксперименты проводятся. Ученые ВНИРО разработали систему установки заграждающих сетей для защиты от скоплений медуз. Планируется ограждать охраняемые акватории для отвода медуз в море с расчетом карты течений. Испытания экспериментального образца сетей начали в сентябре 2025 года в Темрюкском районе Краснодарского края, там зафиксирована максимальная плотность медуз. Эксперимент продолжат в 2026 году.

Уже идет подготовка к созданию полномасштабных заградительных сетей «для натурного испытания в условиях взаимодействия с действующими промышленными орудиями лова».
медузы
добыча
Азовское море
