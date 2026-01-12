Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
В РФ подготовят предложения по добыче медуз в Азовском море и их переработке
Повышение солености Азовского моря привело к резкому росту популяции медуз, что негативно влияет на рыболовство и туризм.
Доклад в кабмин РФ по итогам проработки этого вопроса должны в указанный срок представить Минобрнауки и Росрыболовство, — говорится в документе.
Как отмечается в стратегии, «высокая соленость, температура воды и ее более ранний прогрев в весенний период резко увеличивают эффективность развития» в Азовском море всех видов желетелого планктона. К ним относятся медузы, гребневики и некоторые другие организмы.
До этого заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаз Хусаинов заявил, что в РФ ведется разработка стратегического мастер-плана, направленного на развитие побережья Азовского моря. По его словам, одним из ключевых туристических проектов станет развитие Приморска в Запорожской области, который был включен в проект «Пять морей и озеро Байкал», — пишет «Газета.Ru».
Замминистра также отметил, что разработкой мастер-плана Азовского побережья занимается Единый институт пространственного планирования РФ.
В Росрыболовстве сообщали, что сокращения численности медуз в Азовском море можно добиться при снижении уровня солености воды. Мировая практика показывает, что не существует способа кардинально сократить численность желетелых организмов без существенной корректировки условий их обитания.
Тем мне менее, эксперименты проводятся. Ученые ВНИРО разработали систему установки заграждающих сетей для защиты от скоплений медуз. Планируется ограждать охраняемые акватории для отвода медуз в море с расчетом карты течений. Испытания экспериментального образца сетей начали в сентябре 2025 года в Темрюкском районе Краснодарского края, там зафиксирована максимальная плотность медуз. Эксперимент продолжат в 2026 году.
Уже идет подготовка к созданию полномасштабных заградительных сетей «для натурного испытания в условиях взаимодействия с действующими промышленными орудиями лова».
