22
23 минуты назад
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света
Ранее МЧС предупредил жителей Дагестана, что 8-9 января по районам республики ожидается сильный снег, гололед, ветер до 30 метров в секунду.
"От ЕДДС муниципальных районов поступило сообщение о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения. В зоне отключения 133 населенных пункта в 13 муниципальных районах: домов 21 997, где проживают 107 264 человек, из них 25 677 детей… Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением 27 бригад электриков, в составе 86 человек и 27 единиц техники", – говорится в сообщении.
Предварительная причина отключений – замыкания на линиях электропередачи.
