В России
63
сегодня, 18:50
Пассажиры самолета начали задыхаться от паров антиобледенителя
Вылет лайнера из Москвы в Санкт-Петербург неоднократно переносился из-за непогоды. Утром людей посадили в воздушное судно и провели процедуру обработки корпуса антиобледенительной жидкостью, но вылет так и не состоялся. Вскоре из-за паров химического вещества у пассажиров начались проблемы с дыханием и резь в глазах.
Экипаж не предоставил никакой дополнительной информации и сослался на техническую неполадку. Пассажиры, включая детей, вынуждены дышать через кислородные маски и мокрые полотенца. Они пожаловались, что недавно самолет повторно обработали неприятно пахнущей жидкостью, что усугубило ситуацию.
0
0
0
0
0
Комментарии