В России
16
17 минут назад
Вступили в силу новые штрафы за нарушения правил перевозки детей
Изменения внесены в ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ: с сегодняшнего дня нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тыс. рублей (ранее — 3 тыс. рублей); на должностных лиц — 50 тыс. рублей (ранее — 25 тыс. рублей); на юридических лиц — 200 тыс. рублей (ранее — 100 тыс. рублей), рассказали в ведомстве.
При этом перевозчики, которые осуществляют данную деятельность без образования юридического лица (так называемые ИП), как и прежде несут административную ответственность наравне с юридическими лицами — 200 тыс. рублей с 9 января 2026 года, подчеркнули в Госавтоинспекции МВД России.
Что касается перевозчиков-физлиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (так называемые «Самозанятые», то они при нарушении правил перевозки детей, если данное правонарушение совершено ими в процессе деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, несут ответственность как должностные лица (штраф 50 тыс. рублей), отметили в ведомстве.
0
0
0
0
0
Комментарии