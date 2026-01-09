В мире
25 минут назад
В Белоруссии из-за снегопада обесточен 251 населенный пункт
«За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте страны», — рассказали в ведомстве.
В заявлении говорится, что обесточенными оказались 997 трансформаторных подстанций, а также шесть котельных и 30 ферм. Главным образом отключения коснулись Гомельской, Витебской и Минской областей.
«Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер <...> привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи. Больше всего из-за непогоды пострадали Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы», — отметили в министерстве.
К устранению последствий непогоды привлекли 76 аварийных бригад, которые задействовали 69 единиц специальной техники. В 7:00 мск восстановительные работы продолжали выполнять в 44 населенных пунктах.
