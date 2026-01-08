Все новости
В России
5 минут назад

В Тамбовской области появится новый образовательный кластер для лёгкой промышленности

В 2026 году в Тамбовской области запустят новый образовательно-производственный кластер в сфере легкой промышленности. Его создадут по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает РИА ТОП68 со ссылкой на правительство региона.

Новый формат обучения запустят на базе Индустриально-промышленного техникума города Рассказово. Ранее он победил в конкурсном отборе Министерства просвещения РФ. Федеральный грант на создание кластера составит 100 млн рублей. Также 15 млн рублей добавит региональный бюджет. Работодатели софинансируют еще 5 млн рублей.

На эти средства отремонтируют производственные помещения, учебные лаборатории и мастерские, закупят современное оборудование. Студенты смогут освоить передовые технологии цифрового моделирования, автоматизированного конструирования и проектирования швейных изделий, управления и логистики в легкой промышленности, художественного оформления текстильных изделий, а также изучать современные текстильные технологии и инновационные материалы.

У работодателей появится возможность получить кадры с современными компетенциями. Они смогут напрямую участвовать в управлении кластером, формировании кадрового состава и обновлении образовательных программ. Ключевыми партнерами станут компания «Фарадей», ООО «Зелинский групп» Управляющая организация АО «Тамбовмаш», Котовский завод нетканых материалов.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В нем уже участвует большинство колледжей и техникумов региона и 25 предприятий-партнеров. По профильным программам обучение проходят 4,5 тысячи студентов. Также в Тамбовской области уже действуют кластеры в отраслях «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Транспорт».
