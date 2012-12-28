В России
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на мебельной фабрике
"В 17:12 (15:12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади 1 кв. м и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО "Нижнетагильская мебельная фабрика" на площади 50 квадратов. Причина - взрыв твердотопливного котла. В 18:01 (16:01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 18:47 (16:47 мск) обнаружен погибший", - говорится в сообщении.
На месте работают 13 единиц техники и 42 человека личного состава.
