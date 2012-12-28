Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Общество
Читать все
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
В Новой Жизни пропал свет
Общество
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Общество
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
Читать все
В России
23
19 минут назад

В Нижнем Тагиле произошел взрыв на мебельной фабрике

Один человек погиб в результате взрыва котла и частичного обрушения стены котельной на Нижнетагильской мебельной фабрике в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

"В 17:12 (15:12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади 1 кв. м и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО "Нижнетагильская мебельная фабрика" на площади 50 квадратов. Причина - взрыв твердотопливного котла. В 18:01 (16:01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 18:47 (16:47 мск) обнаружен погибший", - говорится в сообщении.

На месте работают 13 единиц техники и 42 человека личного состава.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить