В России
50
сегодня, 12:05
В России начали производство индивидуальной вакцины от меланомы
"Для ряда больных уже проведена диагностика и идет синтез тех вакцин, которые будут вводиться", – отметил он.
После каждого введения вакцины специалисты оценят уровень иммунной реакции организма пациента, чтобы определить необходимость последующих инъекций или достаточность уже проведенных процедур. Гинцбург добавил, что сначала каждому пациенту потребуется пройти полноценную диагностику. Хотя этот процесс требует много времени и ресурсов, он уже начат.
