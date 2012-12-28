Все новости
В России
50
сегодня, 12:05

В России начали производство индивидуальной вакцины от меланомы

Производство индивидуальной российской вакцины против меланомы для отдельных пациентов уже запущено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Для ряда больных уже проведена диагностика и идет синтез тех вакцин, которые будут вводиться", – отметил он.

После каждого введения вакцины специалисты оценят уровень иммунной реакции организма пациента, чтобы определить необходимость последующих инъекций или достаточность уже проведенных процедур. Гинцбург добавил, что сначала каждому пациенту потребуется пройти полноценную диагностику. Хотя этот процесс требует много времени и ресурсов, он уже начат.
