В России
51
сегодня, 11:53
Восемь человек заразились ботулизмом из-за конины
Лечение в подмосковных стационарах проходят семь человек, еще один от госпитализации отказался. «Состояние пяти из них оценивается как средней степени тяжести, одного — как тяжелое, еще одного — ближе к удовлетворительному», — сообщила пресс-служба. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Как пишет телеграм-канал «112», массовое отравление произошло в деревне Холуденево Раменского округа. По данным канала, пострадали члены двух семей: они отравились кониной, приготовленной во фритюре. Симптомы у пострадавших включают двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затруднённое глотание и общую слабость. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что проводит проверку по факту случившегося.
