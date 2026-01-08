Все новости
В России
19
29 минут назад

В Карелии возбудили дело после крушения аэролодки с туристами

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту опрокидывания маломерного судна с туристами с острова Кижи. На борту находились пять пассажиров. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Группа лиц организовала небезопасную транспортную услугу - прогулочный выход туристов с острова Кижи в акваторию Онежского озера. В районе Лингоострова судно совершило наезд на кромку береговой линии и опрокинулось. Ситуацию также осложнили погодные условия: плохая видимость, темнота и снегопад. Местные жители и сотрудники экстренных служб помогли жителям Санкт-Петербурга добраться до берега.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
0
0
0
0
0

