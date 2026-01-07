Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
48 минут назад
Квартира в Москве загорелась из-за новогодней елки
По данным издания, жильцы смогли потушить пламя самостоятельно. Пламя удалось ликвидировать силами жильцов до прибытия пожарных.
На место также выезжала скорая помощь, врачи осмотрели пострадавших, которые, по предварительным данным, получили ожоги. Возгорание было локализовано и не перекинулось на другие квартиры.
