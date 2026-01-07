Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецкой области
Общество
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Общество
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
Общество
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
МЧС: на область опустится плотный туман
Погода в Липецке
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
Происшествия
Красный уровень пожелтел
Происшествия
Читать все
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
Общество
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
МЧС: на область опустится плотный туман
Погода в Липецке
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецкой области
Общество
Красный уровень пожелтел
Происшествия
В Липецкой области скользко, сыро и до +3
Погода в Липецке
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
Происшествия
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Читать все
В России
51
59 минут назад

«Аэрофлот» провел благотворительный рейс

В канун православного Рождества музыканты симфонического оркестра «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина исполнили известные фрагменты из балета «Щелкунчик» на высоте более 11 тыс метров. Выступление состоялось на борту благотворительного рейса SU1076 «Москва — Новосибирск», сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Уточняется, что в рамках инициативы музыканты перед полетом выступили с большим концертом перед пассажирами московского аэропорта «Шереметьево», затем дали живой камерный концерт на борту воздушного судна.

После приземления самолета оркестр исполнил музыку Петра Чайковского в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Мероприятие открыла и провела глава департамента общественных связей «Аэрофлота» Олеся Владимирова.

Все вырученные от продажи билетов на благотворительный рейс средства будут направлены на поддержку Свято-Софийского социального дома православной службы «Милосердие». Его воспитанники также стали специальными гостями уникального рождественского концерта.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить