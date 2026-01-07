Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
«Аэрофлот» провел благотворительный рейс
Уточняется, что в рамках инициативы музыканты перед полетом выступили с большим концертом перед пассажирами московского аэропорта «Шереметьево», затем дали живой камерный концерт на борту воздушного судна.
После приземления самолета оркестр исполнил музыку Петра Чайковского в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Мероприятие открыла и провела глава департамента общественных связей «Аэрофлота» Олеся Владимирова.
Все вырученные от продажи билетов на благотворительный рейс средства будут направлены на поддержку Свято-Софийского социального дома православной службы «Милосердие». Его воспитанники также стали специальными гостями уникального рождественского концерта.
