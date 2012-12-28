Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
В России
42
44 минуты назад
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов
В прокуратуре региона сообщали о 20 юных спортсменах, приехавших в Сочи для участия в соревнованиях по регби и отравившихся в гостинице поселка Лоо. Детям не потребовалась госпитализация, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка по факту массового отравления детей. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой", - говорится в сообщении.
0
0
0
0
0
Комментарии