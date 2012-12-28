Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Два человека погибли при крушении вертолета в Пермском крае
На месте ЧП работают сотрудники МЧС РФ. Падение вертолета произошло на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе. Горнолыжный комплекс базы отдыха временно закрылся. Разрушений на земле нет.
"Друзья, приносим искренние извинения! На данный момент горнолыжный комплекс временно закрыт", - говорится в сообщении.
На месте крушения работают порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.
