Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецкой области
Общество
Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область
Общество
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Общество
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
Общество
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
МЧС: на область опустится плотный туман
Погода в Липецке
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
Происшествия
Читать все
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
Общество
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Общество
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
МЧС: на область опустится плотный туман
Погода в Липецке
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецкой области
Общество
Красный уровень пожелтел
Происшествия
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
Происшествия
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Читать все
В России
2
8 минут назад

Два человека погибли при крушении вертолета в Пермском крае

Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС РФ. Падение вертолета произошло на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе. Горнолыжный комплекс базы отдыха временно закрылся. Разрушений на земле нет.

"Друзья, приносим искренние извинения! На данный момент горнолыжный комплекс временно закрыт", - говорится в сообщении.

На месте крушения работают порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить