Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
В Курской области при атаке дронов ранен настоятель храма
«В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказана первая медицинская помощь», — говорится в посте губернатора.
Он подчеркнул, что протоиерей Шестопалов ранее оказывал помощь жителям Суджанского района, укрывая их и вывозя из опасных зон, организовывал доставку гуманитарной помощи и посещал приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями. Прошлой весной священник уже получал ранения во время подобной поездки. Он подчеркнул, что неоднократно призывал Шестопалова избегать риска, но безуспешно.
