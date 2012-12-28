Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
В мире
32 минуты назад
Звезду сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках
«Предварительно, задержанные совершили преступления, связанные с хранением наркотических или стимулирующих веществ для употребления, содействием употреблению наркотиков, а также подстрекательством к проституции или посредничеством в ней», — говорится в статье.
Также задержаны «многочисленные работники СМИ, искусства и бизнеса». Некоторые уже освобождены после дачи показаний и получения результатов анализов, несколько человек арестованы по этому делу, в том числе главный редактор телеканала Habertürk TV Мехмет Акиф Эрсой и телеведущая Эла Рюмейса Чебеджи. Еще двое подозреваемых находятся за границей.
Гюнгер широко известен среди поклонников турецкий сериалов, в «Клюквенном щербете» он играет героя Фатиха Унала. Минувшим летом Гюнгер посещал в Россию в рамках фестиваля «Евразия-Кинофест».
