После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
Сирены воют в Липецке третий раз за день
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -7
Погода в Липецке
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Жители Дачного в праздники пережили многое, а вот воды не видели ни капли
Общество
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности отменили в 8 утра
Общество
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
В России
74
33 минуты назад

Автору фейкового ИИ-видео с тигром грозит крупный штраф

Россиянин может получить штраф за созданное с помощью искусственного интеллекта фейковое видео про нападение амурского тигра на человека в Лучегорске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды Приморского края.

Автор опубликовал в соцсетях видео, на котором амурский тигр нападает на мужчину, убирающего снег возле своего автомобиля, и тащит его за собой. Как отметили в региональном Минприроды, данный ролик является фейком, способным посеять панику.

«На то, что видео является фейком, указывает ряд факторов: лопата в руках мужчины ведет себя неестественно — словно проходит сквозь тигра, а затем исчезает; заметная размытость и нетипичная гладкость контуров, характерные для ИИ; движения и тигра, и человека — слишком плавные, «неживые»; отсутствие физической реакции машины на воздействие (при среднем весе тигра в 200 кг)», — пояснили в ведомстве.

В Минприроды отметили, что информация о фейковом видео уже передана в правоохранительные органы для установления личности автора ролика и принятия мер.

Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений является административным правонарушением (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) и влечет за собой штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. для граждан, от 60 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических лиц.
