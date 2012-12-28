Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Автору фейкового ИИ-видео с тигром грозит крупный штраф
Автор опубликовал в соцсетях видео, на котором амурский тигр нападает на мужчину, убирающего снег возле своего автомобиля, и тащит его за собой. Как отметили в региональном Минприроды, данный ролик является фейком, способным посеять панику.
«На то, что видео является фейком, указывает ряд факторов: лопата в руках мужчины ведет себя неестественно — словно проходит сквозь тигра, а затем исчезает; заметная размытость и нетипичная гладкость контуров, характерные для ИИ; движения и тигра, и человека — слишком плавные, «неживые»; отсутствие физической реакции машины на воздействие (при среднем весе тигра в 200 кг)», — пояснили в ведомстве.
В Минприроды отметили, что информация о фейковом видео уже передана в правоохранительные органы для установления личности автора ролика и принятия мер.
Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений является административным правонарушением (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) и влечет за собой штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. для граждан, от 60 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических лиц.
