Рано утром липчан разбудила сирена – объявлен красный уровень
Происшествия
Павильон с копченой рыбой загорелся на рынке 15-го микрорайона
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
В Липецке подростки украли мопед и тут же его потеряли
Происшествия
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
Сегодня в Липецке: день спектаклей и кино, липчане рассказали про злой Новый год
Общество
Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной
Общество
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной
Общество
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
И вновь жёлтый
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
Небо снова очистилось
Общество
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
В Липецкой области небольшой снег и до -7
Погода в Липецке
В России
1
5 минут назад

Мошенники начали использовать телеграм-боты с книгами

Онлайн-мошенники могут использовать мини-приложения с бесплатными книгами в Telegram для загрузки на устройство пользователя подозрительных файлов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что бот мошенников предлагает пользователям "бесплатные книги без ограничений", принимает запрос на конкретное издание и отправляет краткое описание. После этого он начинает предлагать скачать APK-файл для устройств на Android под предлогом того, что чтение через Telegram нестабильно. При этом сам бот не предоставляет никакого реального функционала для чтения – только скачивание подозрительного установщика.

В МВД посоветовали вместо рискованных APK-файлов из непроверенных источников пользоваться легальными подписочными сервисами.
0
0
0
0
0

Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
