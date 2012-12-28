В России
Мошенники начали использовать телеграм-боты с книгами
В ведомстве отметили, что бот мошенников предлагает пользователям "бесплатные книги без ограничений", принимает запрос на конкретное издание и отправляет краткое описание. После этого он начинает предлагать скачать APK-файл для устройств на Android под предлогом того, что чтение через Telegram нестабильно. При этом сам бот не предоставляет никакого реального функционала для чтения – только скачивание подозрительного установщика.
В МВД посоветовали вместо рискованных APK-файлов из непроверенных источников пользоваться легальными подписочными сервисами.
