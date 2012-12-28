Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
В мире
45
40 минут назад
Маск заявил о массовом производстве мозговых имплантов в 2026 году
"Neuralink начнет крупномасштабное производство устройств интерфейса "мозг-компьютер"... в 2026 году", – написал он. Маск отметил, что в этом году корпорация планирует перейти к оптимизированной, полностью автоматизированной хирургической процедуре.
По информации агентства Reuters, имплант был разработан для помощи людям с такими заболеваниями, как травмы спинного мозга. Первый пациент с вживленным устройством "мозг-компьютер" использовал его для игр, просмотра веб-страниц, публикаций в соцсетях и перемещения курсора на ноутбуке.
0
0
0
0
0
Комментарии