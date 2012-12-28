Все новости
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей
Общество
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино
Происшествия
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Происшествия
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Общество
В мире
45
40 минут назад

Маск заявил о массовом производстве мозговых имплантов в 2026 году

Компания Neuralink в 2026 году начнет массовое производство мозговых имплантов для управления мыслями. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск в Х, передает РЕН ТВ.

"Neuralink начнет крупномасштабное производство устройств интерфейса "мозг-компьютер"... в 2026 году", – написал он. Маск отметил, что в этом году корпорация планирует перейти к оптимизированной, полностью автоматизированной хирургической процедуре.

По информации агентства Reuters, имплант был разработан для помощи людям с такими заболеваниями, как травмы спинного мозга. Первый пациент с вживленным устройством "мозг-компьютер" использовал его для игр, просмотра веб-страниц, публикаций в соцсетях и перемещения курсора на ноутбуке.
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
