Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
В России
34
14 минут назад
Воронежские спасатели потушили пожар в ТРК «Арена»
Из здания эвакуировали 300 человек. Никто не пострадал. Огонь вспыхнул около 10 часов утра. К 10:45 пламя локализовали на площади в 20 кв. м, к 11:00 – потушили. На месте работали 74 человека и 24 единицы техники.
0
0
0
0
0
Комментарии