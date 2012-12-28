Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Сегодня в Липецке: куда сходить повеселиться, в какую сумму обошлось липчанам празднование Нового года
Новогоднее чудо – житель Грязинского района подарил сам себе банковскую карту знакомого
В России
16 минут назад
Турист из России умер в Таиланде во время восхождения к храму
Инцидент произошел 2 января. 40-летний мужчина потерял сознание по пути к культовому сооружению. Была организована спасательная операция. Когда медики прибыли на место происшествия, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
По предварительным данным, смерть могла наступить из-за теплового удара.
Комментарии