22 минуты назад
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
"Враг нанёс ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков на платформе Max.
В результате атаки выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах в трёх многоквартирных домах. Также повреждено коммерческое здание, семь автомобилей посечено осколками.
