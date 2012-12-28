Все новости
Один БПЛА сбили над Липецкой областью
Происшествия
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
В Липецке объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
Общество
В Липецкой области морозы снова идут на спад
Общество
Над территорией Липецкой области сбили четыре БПЛА
Общество
Липчане продолжают салютовать Новому году
Общество
Под предлогом аренды жилья женщина похитила золотые украшения
Происшествия
Мэр Липецка объявил о воздушной опасности
Общество
«Будет отъедаться и восстанавливать силы»
Общество
Опасность миновала
Общество
Читать все
В России
34
22 минуты назад

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

"Враг нанёс ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы. Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков на платформе Max.

В результате атаки выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах в трёх многоквартирных домах. Также повреждено коммерческое здание, семь автомобилей посечено осколками.
0
0
0
0
0

