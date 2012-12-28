Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Общество
Жители улиц Папина, Доватора, Юных Натуралистов встретили Новый год с водой
Общество
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
Происшествия
Житель Липецка уснул в сугробе и пришел в себя в областном ожоговом центре
Происшествия
Новогоднюю ночь липчане пережили под желтым уровнем воздушной угрозы
Общество
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Общество
В Липецке объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
Общество
Один БПЛА сбили над Липецкой областью
Происшествия
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
В новогоднюю ночь спецслужбы отработали шесть сообщений о подозрительных предметах
Происшествия
Читать все
Новогоднюю ночь липчане пережили под желтым уровнем воздушной угрозы
Общество
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Общество
Житель Липецка уснул в сугробе и пришел в себя в областном ожоговом центре
Происшествия
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
Происшествия
В Липецкой области морозы снова идут на спад
Общество
В Липецке объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
Общество
В новогоднюю ночь спецслужбы отработали шесть сообщений о подозрительных предметах
Происшествия
Один БПЛА сбили над Липецкой областью
Происшествия
Мэр Липецка объявил о воздушной опасности
Общество
Читать все
В мире
10
12 минут назад

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туроператоров.

"Автобус вез туристов на экскурсию к реке Квай. В автобусе находилось 30 человек", — рассказали в объединении.

ДТП произошло около 05:30 по местному времени. Пострадали четыре пассажира, их доставили в больницу. Врачи не выявили у них серьезных травм. Представители туроператора находятся на связи с туристами и принимающей стороной. Причины происшествия установят правоохранители.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить