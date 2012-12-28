Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде
"Автобус вез туристов на экскурсию к реке Квай. В автобусе находилось 30 человек", — рассказали в объединении.
ДТП произошло около 05:30 по местному времени. Пострадали четыре пассажира, их доставили в больницу. Врачи не выявили у них серьезных травм. Представители туроператора находятся на связи с туристами и принимающей стороной. Причины происшествия установят правоохранители.
