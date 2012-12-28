Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
На Кубани около 43 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Неполадки с электроснабжением связаны с тем, что за последние сутки на Кубани из-за мощных снегопадов произошло обледенение проводов. "В настоящее время без света остаются около 43 тысяч человек", – написал он в своем телеграм-канале.
Наиболее сложная обстановка сейчас в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в Армавире и Сочи. Ремонтные работы велись всю новогоднюю ночь и продолжаются до сих пор – более 120 аварийных бригад ликвидируют неполадки.
