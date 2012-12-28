Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
В Адыгее введен режим ЧС из-за снегопада
"Вводим режим ЧС в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах", – сказал он. Решение было принято с целью мобилизации всех сил и средств для ликвидации последствий непогоды.
Местами снежный коллапс оставил жителей без света. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение, после чего сразу же возобновят работу котельные и ЛЭП. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам.
