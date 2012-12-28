Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
40 человек погибли при взрыве на швейцарском курорте
В подвальном помещении бара прогремел взрыв, после чего огонь начал стремительно распространяться по зданию.
По данным издания, порядка 100 человек пострадало. Многие получили тяжелые ожоги. Раненых госпитализируют в том числе с помощью санитарных вертолетов. Территорию вокруг бара полностью оцепили, над населенным пунктом ввели бесполетную зону. В издании Badener Tagblatt добавили, что больницы западной Швейцарии в настоящее время перегружены.
Причиной возгорания могла стать пиротехника. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом, сообщили в полиции.
