РЖД запустит посадку по биометрии по трем маршрутам

Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
В России
74
сегодня, 12:01
В настоящее время сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на трёх маршрутах: Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома (поезда "Ласточка").
Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России. Испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года.
Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому – с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных. Идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
