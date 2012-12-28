Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
При атаке ВСУ под Херсоном в новогоднюю ночь погибли 24 человека
"Тяжелораненые и пострадавшие после атаки в новогоднюю ночь в Херсонской области перевозятся в Крым на лечение", - сообщили в правительстве.
ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. После попадания в здании начался сильный пожар, из-за которого спасателям не удалось вытащить людей. Многие сгорели заживо.
