Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
Движение на месте массовой аварии на трассе «Дон» возобновлено
Происшествия
53-летняя женщина потерялась у реки Матыра: её спасли полицейские
Происшествия
В массовом ДТП в Елецком округе пострадали пять человек
Происшествия
Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе
Происшествия
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Общество
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Пенсионерка вышла из дома в час ночи и пропала
Происшествия
Жители улиц Папина, Доватора, Юных Натуралистов встретили Новый год с водой
Общество
Жители улиц Папина, Доватора, Юных Натуралистов встретили Новый год с водой
Общество
Новогоднюю ночь липчане пережили под желтым уровнем воздушной угрозы
Общество
Житель Липецка уснул в сугробе и пришел в себя в областном ожоговом центре
Происшествия
Тяжёлый девичий кулак дал сбой
Спорт
В новогоднюю ночь спецслужбы отработали шесть сообщений о подозрительных предметах
Происшествия
Отбой жёлтого уровня
Общество
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов
Спорт
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Общество
Отбой красного уровня: жёлтый сохраняется
Общество
В России
1
10 минут назад

При атаке ВСУ под Херсоном в новогоднюю ночь погибли 24 человека

Три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

"Тяжелораненые и пострадавшие после атаки в новогоднюю ночь в Херсонской области перевозятся в Крым на лечение", - сообщили в правительстве.

ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. После попадания в здании начался сильный пожар, из-за которого спасателям не удалось вытащить людей. Многие сгорели заживо.
