Авиакомпании получат более 50 новых российских самолетов за два года
Программы сертификации отечественной авиатехники вышли на финишную прямую. Первым ее прошел и получил одобрение на главные изменения в конструкции импортозамещенный Ту-214. На нем заменили 17 систем, в том числе метеолокаторы и комплексы для предупреждения столкновения в воздухе, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов при посещении Казанского авиазавода 27 декабря.
«В 2026 году выпустят восемь штук, а в 2027-м — 12. В ближайшие три месяца могут быть заключены договоры с первыми покупателями», — отметил он.
Почти готов к выпуску и региональный Ил-114-300. Самолет выполнил 99% испытательных полетов, запланированных в рамках основной программы сертификации, рассказали «Известиям» в госкорпорации «Ростех». Первые три машины будут готовы к передаче заказчику в следующем году.
Как сказал журналистам в Казани глава Росавиации Дмитрий Ядров, Ил-114-300 придет на смену стареющим Як-40 и Ан-24, срок службы которых многократно продлевался.
В производственном центре ПАО «Яковлев» (входит в ОАК) в Комсомольске-на-Амуре уже модернизируются производства для массового выпуска импортозамещенного SSJ-100. В разной степени готовности находится 24 машины.
Одновременно на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) наращиваются производственные мощности под будущий массовый выпуск МС-21 с российскими системами и агрегатами. Там строится 20 самолетов. Передача первых 18 законтрактованных МС-21 будет выполнена сразу после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации.
