На севере Кемеровской области теплее, чем на юге
В результате, например, в столице региона Кемерове ночью 31 декабря ожидается всего – 6, – 8 градусов, а днём от – 1 до – 3. В то же время в Новокузнецке, расположенном южнее, ночь будет значительно холоднее: от -20 до – 22, днем до – 8. А в новогоднюю ночь ожидается от –7 до – 9, дневные температуры 1 января составят от – 2 до – 4 градусов.
В горнолыжных районах Кузбасса – Таштаголе и Шерегеше – в новогоднюю ночь синоптики обещают идеальные условия для катания: ясно, морозно: ночью от – 9 до – 14, днём от – 2 до – 7 и без существенных осадков.
