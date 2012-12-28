Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Президент РФ отправил резервистов на защиту объектов инфраструктуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов.
Соответствующий документ опубликован на правовом портале.
«Правительству Российской Федерации определить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите», — отмечается в указе.
Подчёркивается, что финансирование расходов, связанных с реализацией указа, будет осуществляться за счёт и в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минобороны России.
Минобороны РФ поручено определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов, — передает РИА Новости.
