На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров
Происшествия
Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев
Общество
Владельцам квартир без счетчиков придется платить за воду еще больше
Общество
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Происшествия
В Грязях двух подростков осудили за серию краж
Происшествия
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
«Коробейник» из Липецка добрался до Томской области и обокрал женщину
Происшествия
Семь памятников архитектуры получили защиту от времени в Липецкой области
Общество
Бывших сотрудников ППС посадили на восемь лет за взятку в 30 тысяч рублей
Происшествия
В праздники будут чаще вывозить мусор: водителей просят не затруднять подъезд к бакам
Общество
Для липецких туристов заработала «горячая линия» по экзотическим болезням
Здоровье
В России
35
сегодня, 15:27

В Адыгее предотвратили теракт против школьников

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в школе в Адыгее.

ФСБ России предотвратила теракт в отношении учеников одной из школ в Адыгее, по подозрению в его подготовке задержан сторонник международной террористической организации, — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на стадии приготовления пресечен террористский акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации», — отметили в ЦОС.

В автомобиле задержанного, припаркованном около школы, изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие (2 тактических ножа) и флаг террористической организации, — передает ТАСС.

«Установлено, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, что подтверждено осмотром его телефона», — сообщили в ФСБ. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).
теракт
ФСБ
дети
