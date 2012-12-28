Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
В Адыгее предотвратили теракт против школьников
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в школе в Адыгее.
«Федеральной службой безопасности на стадии приготовления пресечен террористский акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации», — отметили в ЦОС.
В автомобиле задержанного, припаркованном около школы, изъяли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие (2 тактических ножа) и флаг террористической организации, — передает ТАСС.
«Установлено, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, что подтверждено осмотром его телефона», — сообщили в ФСБ. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).
