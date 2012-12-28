Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
С 2026 года в РФ проиндексируют страховые пенсии
С 1 января 2026 года в России произойдет индексация страховых пенсий.
«В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации», — пояснил Виноградов.
Уточняется, что процедура индексации пройдет автоматически, без подачи заявлений. Повышение социальных пенсий планируется с 1 апреля на 6,8%. Эксперт также сообщил, что осенью наступающего года произойдет перерасчет выплат военным пенсионерам, — передает агентство «Прайм».
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина ранее сообщила, что стоимость покупки одного пенсионного балла в 2026 году вырастет до 65,6 тысяч рублей. Она уточнила, что для получения страховой пенсии по старости россиянам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и стаж от 15 лет.
