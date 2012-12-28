Все новости
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Владельцам квартир без счетчиков придется платить за воду еще больше
Общество
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Автоинспекторы «разрулили» пробку в центре Липецка
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Происшествия
Семь памятников архитектуры получили защиту от времени в Липецкой области
Общество
Бывших сотрудников ППС посадили на восемь лет за взятку в 30 тысяч рублей
Происшествия
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
В Грязях двух подростков осудили за серию краж
Происшествия
«Коробейник» из Липецка добрался до Томской области и обокрал женщину
Происшествия
В России
67
сегодня, 14:26

С 2026 года в РФ проиндексируют страховые пенсии

С 1 января 2026 года в России произойдет индексация страховых пенсий.

В 2026 году пенсионеров ждет повышение выплат согласно прогнозу инфляции. Прежде всего, с 1 января страховые пенсии индексируют на 7,6%, — заявил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение носит всеобщий характер и коснется в том числе работающих пенсионеров, которые с 2026 года вновь включаются в систему ежегодной индексации», — пояснил Виноградов.

Уточняется, что процедура индексации пройдет автоматически, без подачи заявлений. Повышение социальных пенсий планируется с 1 апреля на 6,8%. Эксперт также сообщил, что осенью наступающего года произойдет перерасчет выплат военным пенсионерам, — передает агентство «Прайм».

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина ранее сообщила, что стоимость покупки одного пенсионного балла в 2026 году вырастет до 65,6 тысяч рублей. Она уточнила, что для получения страховой пенсии по старости россиянам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и стаж от 15 лет.
страховые пенсии
экономика
0
0
0
0
0

