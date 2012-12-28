Все новости
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Что вы загадаете под бой курантов?
Говорит Липецк
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников
Происшествия
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»: в Липецке попариться можно по цене от 450 рублей
Общество
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
На Соколе погасли светофоры
Общество
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Аварийные бригады в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно
Общество
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Происшествия
В России
37
43 минуты назад

Стоимость покупки одного пенсионного балла в 2026 году вырастет до 65,6 тысяч рублей

В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тысяч рублей.

Стоимость покупки одного пенсионного балла в 2026 году вырастет до 65,6 тысяч рублей, — заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, для получения страховой пенсии по старости россиянам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и стаж от 15 лет. Если этих показателей не хватает, граждане могут подать заявление в Социальный фонд России (СФР) на добровольное вступление в систему обязательного пенсионного страхования и докупить недостающие баллы, — передает ТАСС.

В 2026 году максимально можно будет докупить 8,7 пенсионного балла. Однако, как уточнила Стенякина, для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) можно будет приобрести через уплату добровольных взносов.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или очно в отделение СФР. В заявлении нужно будет указать основание для постановки на учет, например, если гражданин является самозанятым, индивидуальным предпринимателем или платит взносы за неработающую супругу.

После одобрения заявления, СФР предоставит реквизиты для оплаты взносов, которые можно будет перечислять одной суммой или по частям ежемесячно. Для расчета точной суммы добровольных взносов можно воспользоваться калькулятором на сайте СФР.

Страховая пенсия по старости — самый распространенный вид пенсии в России, на которую имеют право люди пенсионного возраста при наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Согласно закону, общий размер страховой пенсии по старости складывается из фиксированной выплаты и умножения количества пенсионных баллов у человека на стоимость одного такого балла.

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Так, стоимость одного пенсионного балла вырастет со 145,69 рублей до 156,76 рублей, а размер фиксированной выплаты — с 8,9 тысяч до 9,6 тысяч рублей.

Пенсионерам, не имеющим нужный стаж, а также нетрудоспособным гражданам и детям с инвалидностью назначаются социальные пенсии.
пенсия
баллы
выплаты
