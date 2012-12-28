Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
В России
2
8 минут назад
Вакцинация от вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян
Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может стать бесплатной для россиян и быть включена в национальный календарь прививок к 2027 году.
«В 2027 году планируется добавить в календарь вакцину от вируса папилломы человека. Это достаточно важный элемент календаря прививок», — сказал Леонов.
По его словам, эта инициатива потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Парламентарий отметил, что при рассмотрении бюджета на 2027 год и последующие годы необходимо учесть расходы на введение этой вакцины в календарь прививок и определить соответствующие суммы для финансирования, — передает ТАСС.
Депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина 22 сентября сообщила, что вакцинацию от вируса папилломы человека предложили внести в национальный календарь прививок, сейчас процедура доступна по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) лишь в отдельных регионах. По словам депутата, вакцинация наиболее эффективна в возрасте 11–12 лет, она снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний.
0
0
0
0
0
Комментарии