В России
сегодня, 11:35

Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с российским двигателем ВК-650В

Новый легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 совершил первый испытательный полет.

Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1, оснащенный российским двигателем ВК-650В, совершил первый испытательный полет, — рассказали в пресс-службе Минпромторга России в Telegram-канале.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что вертолет Ми-34М1 благодаря своей легкости может использоваться для мониторинга, летного обучения, авиационного спорта, а также для перевозки пассажиров. Отмечается, что во время испытаний проверили устойчивость и управляемость Ми-34М1.

«Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа. Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины — перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт», — заявил Чемезов.

24 декабря в Минпромторге России сообщили, что первый полет самолета «Байкал» признан успешным. В ведомстве уточнили, что во время полета самолет достигал скорости 210 км/ч и высоты 400 м. Новая силовая установка, разработанная АО «УЗГА», должна занять нишу, в которой двигатели ранее в России не производились серийно, — пишут «Известия».
вертолет
первый полет
испытания
