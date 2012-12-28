Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с российским двигателем ВК-650В
Новый легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 совершил первый испытательный полет.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что вертолет Ми-34М1 благодаря своей легкости может использоваться для мониторинга, летного обучения, авиационного спорта, а также для перевозки пассажиров. Отмечается, что во время испытаний проверили устойчивость и управляемость Ми-34М1.
«Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа. Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины — перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт», — заявил Чемезов.
24 декабря в Минпромторге России сообщили, что первый полет самолета «Байкал» признан успешным. В ведомстве уточнили, что во время полета самолет достигал скорости 210 км/ч и высоты 400 м. Новая силовая установка, разработанная АО «УЗГА», должна занять нишу, в которой двигатели ранее в России не производились серийно, — пишут «Известия».
