В России
22
29 минут назад

Россияне столкнулись с блокировкой карт после переводов самому себе

Банки обязаны проверять операции на признаки мошенничества.

Клиенты крупных российских банков столкнулись с блокировкой отдельных операций и даже карт после переводов самому себе.

В отдельных случаях финансовые организации замораживают не только конкретные транзакции, но и всю банковскую карту. Эксперты объясняют это усилением внутреннего контроля, — пишут «Известия».

Банки опасаются штрафов за недостаточную бдительность и все чаще выбирают путь перестраховки. Особенно на фоне грядущих изменений — с 1 января 2026 года Центральный банк России расширяет перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12.

Среди новых маркеров — перевод средств физическому лицу, с которым за последние полгода не было ни одной транзакции, если ему предшествовал перевод самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 200 тысяч рублей менее чем за сутки.

Также подозрение может вызвать смена номера телефона в онлайн-банке или на портале «Госуслуги» в течение 48 часов до перевода — это может указывать на несанкционированный доступ к аккаунту.

К другим «красным флагам» относятся: нехарактерная для клиента активность (частые операции или необычные суммы); использование устройств, ранее замеченных в мошеннических схемах; проведение транзакций в ночное или иное нетрадиционное время; дробление крупной суммы на множество мелких переводов; использование новых реквизитов или поступления от третьих лиц без пояснений; даже переводы самому себе при отклонении от привычного поведения.

Юрист Александр Киселев уточнил, что банки обязаны приостанавливать подозрительные операции и запрашивать подтверждающие документы. Срок блокировки может составлять от 10 дней до месяца — при обычных подозрениях, и до года — если есть признаки причастности к экстремизму или диверсионной деятельности.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют: придерживаться привычного графика и объемов операций; всегда указывать назначение платежа; использовать только проверенные устройства для входа в онлайн-банк; не совершать переводы по просьбе незнакомцев; разделять личные и коммерческие финансовые потоки.

Соблюдение этих мер поможет избежать ненужных проверок и сохранить бесперебойный доступ к своим деньгам.
