Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
В России
59
сегодня, 17:14
Власти не планируют расширять список программ льготной ипотеки
«Важно понимать, что новые ипотечные госпрограммы нельзя вводить бесконечно — к этому вопросу в принципе нужно относиться осторожно в условиях ограниченности бюджета», — подчеркнул Анатолий Аксаков.
Он отметил, что в правительстве уже сформировалось понимание того, что расширять число льготных программ нецелесообразно. Вместо этого власти сосредоточены на корректировке и настройке уже действующих механизмов, в том числе семейной ипотеки, чтобы они более точно соответствовали поставленным социально-экономическим целям.
0
0
0
0
0
Комментарии