«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Мороз и снег: погода в новогоднюю ночь порадует липчан
Погода в Липецке
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
В Липецке стало одним парком больше
Общество
Мошенники пугают липчан гонконгским гриппом
Происшествия
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Лифты в 17-этажном доме заработали
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев
Общество
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
В России
58
сегодня, 17:11

Покупательская способность маткапитала сократилась вдвое за десять лет

Покупательная способность маткапитала за десять лет снизилась почти вдвое, следует из исследования ВНИИ труда «Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала», с которым ознакомились «Известия». За это время площадь жилья, доступная на средства сертификата, на первичном рынке сократилась более чем в два раза, на вторичном — на 35% по сравнению с пиком 2017 года. 

В 2015-м на маткапитал можно было в среднем купить почти 9 кв. м. В 2025-м — уже 3,5–4 кв. м, отметила управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По данным «Сбериндекса», средняя цена квадратного метра в новостройках по стране к концу года достигла 180 тыс. рублей. Сейчас сертификат равен 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. — на второго. 

На вторичном рынке квадратный метр в среднем стоит около 120 тыс. рублей, что позволяет купить почти 6 кв. м жилья за счет выплаты на одного ребенка. При этом доступность маткапитала заметно различается по регионам: максимальную площадь можно приобрести в Ингушетии — 11,2 кв. м, минимальную — в Москве, где показатель не превышает 1,8 кв. м. 

Снижение эффективности маткапитала связано с ускорением инфляции и ослаблением рубля, который за десять лет подешевел почти в 1,8 раза к доллару и евро. Цены на жилье росли быстрее, чем индексировалась выплата, пояснила ведущий эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 

Авторы исследования считают, что частично компенсировать падение покупательной способности могут региональные меры поддержки — дополнительные материнские капиталы, целевые выплаты на жилье и помощь в погашении ипотеки. 
Комментарии

