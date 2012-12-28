Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Покупательская способность маткапитала сократилась вдвое за десять лет
В 2015-м на маткапитал можно было в среднем купить почти 9 кв. м. В 2025-м — уже 3,5–4 кв. м, отметила управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По данным «Сбериндекса», средняя цена квадратного метра в новостройках по стране к концу года достигла 180 тыс. рублей. Сейчас сертификат равен 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. — на второго.
На вторичном рынке квадратный метр в среднем стоит около 120 тыс. рублей, что позволяет купить почти 6 кв. м жилья за счет выплаты на одного ребенка. При этом доступность маткапитала заметно различается по регионам: максимальную площадь можно приобрести в Ингушетии — 11,2 кв. м, минимальную — в Москве, где показатель не превышает 1,8 кв. м.
Снижение эффективности маткапитала связано с ускорением инфляции и ослаблением рубля, который за десять лет подешевел почти в 1,8 раза к доллару и евро. Цены на жилье росли быстрее, чем индексировалась выплата, пояснила ведущий эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Авторы исследования считают, что частично компенсировать падение покупательной способности могут региональные меры поддержки — дополнительные материнские капиталы, целевые выплаты на жилье и помощь в погашении ипотеки.
